Damit das Wasser möglichst in Trinkwasser-Qualität sicher zum Verbraucher gelangt, muss die Technik ausfallsicher sein. Das Überspannungsschutz-Konzept spielt dabei eine zentrale Rolle. Um auch den Bürgern der Stadt Schieder-Schwalenberg in Ostwestfalen kontinuierlich Frischwasser zur Verfügung stellen zu können, wurde die Wasserversorgung in den letzten Jahren sukzessive modernisiert. Dabei wurde auch besonders auf die hohe Ausfallsicherheit geachtet.

Schutzkonzept modernisiert

Da das Wasserwerk immer mal wieder mit Beeinträchtigungen durch Blitz und Überspannungen zu kämpfen hatte, sollte im Zuge der Modernisierung auch das Überspannungsschutz-Konzept [1] auf den aktuellen Stand gebracht werden, erläutert Ulrich Wicke, Leiter Automatisierungstechnik beim Bauhof der Stadt Schieder-Schwalenberg (Bild?1). In erster Linie ging es darum, die oft weit entfernten elektronischen Komponenten zu vernetzen und Statusmeldungen über das Fernmeldenetz zu kommunizieren.

Auf der Hannover Messe 2018 fiel Wicke am Stand von Phoenix Contact die neue Baureihe »Termitrab complete« auf. »Mit den kompakten Schutzgeräten für Sensor- und Aktorleitungen wollten wir erhebliche Platzeinsparungen erreichen«, so Wicke. »Aufgrund der integrierten Überwachungsfunktion am Schutzgerät wollten wir auch den Aufwand für Service und Wartung reduzieren.« Unterstützt wurde Wicke bei der Modernisierung des Wasserwerkes von zwei Unternehmen aus der Region: dem Ingenieurbüro Herrndörfer und Partner aus Bad Oeynhausen sowie dem Automatisierungsbetrieb Riegler aus Lemgo.

Mit Fernmeldefunktion

In modernen Gebäuden und Anlagen müssen zahlreiche Sensoren und Aktoren - wie auch alle weiteren signalverarbeitenden Geräte - zum Schutz vor einer Blitzgefährdung in ein Schutzzonenkonzept einbezogen werden. Für die Wasserversorgung in Schieder-Schwalenberg hat man folgende von außen kommende Leitungen mit Überspannungsschutz ...

