Der in Shanghai ansässige Autobauer SAIC Motor Corporation Limited nimmt in Indien Fahrt auf. Im April dieses Jahres hat er seine Produktionsanlage in Betrieb genommen. In den drei Monaten seit der Markteinführung des MG Hector sind bereits 31.000 Bestellungen eingegangen. Mit Blick auf das riesige Marktpotenzial in Indien hatte SAIC Motor Anfang 2017 angekündigt, 3,275 Mrd Yuan in eine Automobilproduktion mit unterstützendem Zuliefererpark in Indien zu investieren. Dazu wurde das Halol-Werk von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...