Wegen der türkischen Offensive in Syrien hat VW seine Pläne für ein neues Werk in der Türkei vorerst eingestellt. Nun bringen sich zwei Balkan-Staaten in Stellung und sehen eine Chance, das Werk in ihr Land zu holen.

Nachdem Volkswagen seine Entscheidung über ein neues Werk in der Türkei auf Eis gelegt hat, bringen sich nun Rumänien und Bulgarien ins Spiel. Beide Länder wollen sich den Zuschlag für das Werk sichern. Mit sehr guten technischen Voraussetzungen und keinen Problemen bei der Beschaffung von Arbeitskräften wirbt der rumänische Handelsminister Stefan Radu Oprea umd en Autobauer. "Wir haben neue Gespräche mit dem Volkswagen-Konzern angestoßen", zitierte die rumänische Tageszeitung "Ziarul Financiar" den Handelsminister. ...

