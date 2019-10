Der Automatisierungsgrad von Produktionsanlagen steigt von Jahr zu Jahr an. Das ist insbesondere in den klassischen Industrienationen spürbar. Außerdem werden Maschinen in ihrem Aufbau und in dem, was sie tun, komplexer. Beispielsweise helfen Sensoren und Aktoren dabei, die Produktion effizient und sicher zu gestalten, kümmern sich Roboter um Zuführen und Abführen der Teile, bewerten Kameras die Qualität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...