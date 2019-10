Mit heute beginnen drei weitere spannende Eventtage für die österreichische Börsecommunity. Morgen und übermorgen findet die Gewinn-Messe statt und heute die CIRA-Jahrestagung, die sich traditionell den Tag vor der Gewinn-Messe im Kalender aussucht. Seit 9 Uhr wird referiert, erwartet werden mehr als 300 BesucherInnen. In zahlreichen Workshops und Podiumsdiskussionen werden die aktuellen Entwicklungen rund um Investor Relations diskutiert - eine IR-Fachmesse informiert zusätzlich über Trends. Und bereits ab 7 Uhr fand zum 2. Mal ein CIRA-Lauf statt ... ... erfreulicherweise wieder in Kooperation mit uns, gemeinsam entschieden wir, die Buchstaben CIRA in den Augarten zu laufen, siehe die beiden Maps: Die Runplugged-App habe ich nur im Augarten live ...

