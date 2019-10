Es stecken in der Digitalisierung enorme Potenziale, mit denen sich unser Leben auf vielfache Weise vereinfacht. Das bezieht sich im Geschäftsumfeld oftmals auf die Beschleunigung und Optimierung von Prozessen durch z.?B. Automatisierung oder Virtualisierung. Auch unsere Handlungsentscheidungen werden durch die Sammlung und Auswertung digitaler Daten zunehmend fundiert und logisch. Kurzum: die Digitalisierung macht uns schneller und intelligenter - sie macht uns aber nicht automatisch auch sicherer.

Die starke Vernetzung von immer mehr Komponenten eröffnet neben all ihren Vorteilen auch neue, weitreichende Gefahrenpotenziale. Digitalisierte Prozesse, Systeme und Produkte bieten eine breite Angriffsfläche für Hacker, die sich unbefugten Zutritt verschaffen können. Auch die Stör- sowie Ausfallrisiken werden deutlich erhöht.

Veränderte Bedingungen

Die Branche der Sicherheitstechnik gilt vielleicht nicht als Vorreiter der digitalen Revolution, der Trend des »Internet of Things (IoT)« ist aber auch dort nachweislich spürbar. Deutliche Änderungen erfährt die Sicherheitsbranche beispielsweise auf dem Gebiet der Schlösser, die immer häufiger per Bluetooth oder App steuerbar sind. Ein weiterer Schritt werden Keyless-Entry-Systeme sein, wie sie bereits standardmäßig in der Autoindustrie verbaut werden, und deren Entriegelung ohne eine aktive Handlung ausgelöst wird. Sie stellen damit das komplette Gegenteil des bislang üblichen Schlosses dar. Und selbst die Löschanlagentechnik, die traditionell elektronische Steuerungen konsequent meidet, entdeckt nun Big Data und IoT-Sensorik.

Der oberste Maßstab bei der Entwicklung aller Sicherheitsprodukte: Sie müssen schützen - unter allen Umständen, uneingeschränkt. Dieses Credo muss selbstverständlich auch für neue, digitalisierte Sicherheitsprodukte wie beispielsweise smarte Schlösser gelten. Die veränderten Risikobedingungen und Gefahrenpotenziale müssen Beachtung finden, um ein Schutzversagen auch durch z.?B. Hacking auszuschließen. Denn was nützt eine gegen eine Vielzahl von Angriffen widerstandsfähige Mechanik, wenn sie durch Schwachstellen in der IT-basierten Steuerung im Handumdrehen außer Gefecht gesetzt werden kann?

Erschwerend kommt hinzu: Während bei einem manuellen Angriff, zum Beispiel an einer Tür, eindeutige Spuren hinterlassen werden, gelingt durch das Hacking der Fernsteuerung oftmals ein spurenloser Angriff. Es kann im Versicherungsfall so nicht nachgewiesen werden, ob, wer und wann sich jemand unautorisiert Zutritt verschafft hat.

Neue digitale Risiken

Die Funktionalität und Widerstandsfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen werden durch Institute wie VdS anhand festgelegter Normen und Richtlinien geprüft. Das VdS-Siegel bestätigt dem Markt in der Folge die ganzheitliche Sicherheit eines Produkts - ...

