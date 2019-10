Die Notenbanken waren im letzten Jahrzehnt gezwungen, die Möglichkeiten der Geldpolitik mehr als auszureizen, um das Wachstum zu unterstützen. Nun stößt dieser Prozess an seine Grenzen: Zeit, über neue Wege nachzudenken.

Mark Haefele ist Global Chief Investment Officer der UBS.

Präsident Mario Draghi wurde kürzlich gefragt, ob die Verteilung von "Helikoptergeld" - eine Idee von Milton Friedman, bei der Bargeld vom Himmel regnet, um das Wachstum zu unterstützen - für ihn eine Option sei. Die Antwort des Präsidenten lautete: "Es ist höchste Zeit, dass die Fiskalpolitik Verantwortung übernimmt."

Ein Teil der Anerkennung für "fast alles, was man in Europa sieht, die Schaffung von mehr als elf Millionen Arbeitsplätzen in kurzer Zeit, den Aufschwung, das nachhaltige Wachstum für mehrere Quartale" gebührt zu Recht dem EZB-Präsidenten. Doch genauso wie den übrigen Notenbanken auf der ganzen Welt geht auch der EZB die Munition aus, um zukünftige Konjunkturabkühlungen zu bekämpfen. Die Zinsen sind nahezu weltweit bereits niedrig oder negativ. Selbst der Möglichkeit, die Märkte auf eine längere Zeit mit niedrigen Zinsen einzustimmen, könnten Grenzen gesetzt sein; der Markt rechnet bereits damit, dass das Niedrigzinsumfeld in der Eurozone rund 15 Jahre und in der Schweiz fast 30 Jahre anhalten wird.

Nach der Zinssenkung im September auf zwei Prozent verfügt einzig die US-Notenbank noch über erheblichen Zinssenkungsspielraum. Aber auch hier dürfte die Wirkung der Zinssenkung durch die Besorgnis über den Handelskonflikt zwischen den USA und China ausgebremst werden. Viele Unternehmen halten sich trotz attraktiver Kreditzinsen mit Investitionen zurück, bis mehr Klarheit bezüglich der Handelsunsicherheit herrscht.

Zudem könnten sich weitere Stimulierungsmaßnahmen sogar als schädlich erweisen. Im Finanzsektor beispielsweise könnte der Rückgang der Nettozinserträge schwerer ins Gewicht fallen als der positive Höherbewertungseffekt der niedrigeren ...

