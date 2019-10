Nach den zuletzt deutlichen Kurszuwächsen, der DAX hat auf Wochenbasis fast 6 Prozent zugelegt, konsolidiert der deutsche Leitindex heute auf seinem erreichten Niveau. Echte Nachrichten fehlen und so schwankt der DAX um seinen Vortagesschlusskurs, aktuell liegt er mit 0,2 Prozent leicht im Plus bei 12.660 Punkten. Sehr beschaulich geht es auch in der zweiten Reihe zu. Der MDAX notiert mit 25.905 Zähler exakt auf dem Vortagsniveau, der TecDAX legt um 0,1 Prozent auf 2.809 Punkte zu. A..

