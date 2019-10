Auf dem Weg an den oberen Rand seiner mehrmonatigen Handelsspanne hat der Dow Jones Industrial Index ein weiteres kleines Stärkesignal gesendet. Damit kommen die nächsten Kursziele wieder etwas mehr in Reichweite. Mit dem Sprung über die 27.000er-Marke hat der Dow eine kleinere Hürde zurück erobert, an der er in den Vorwochen noch häufiger gescheitert ...

