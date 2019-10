Der Herbst ist an den Börsen zumeist ein Monat der Aufarbeitung weil im November, aber erst recht im Dezember, geht's ans Aufräumen und Bilanzieren, vom Feiern wollen wir jetzt nicht sprechen, obwohl die da kommenden Feiertage schon etwas Beruhigendes an sich haben. Glöckchenklingen inklusive. Nun, 2018 möge die Ausnahme sein, weil da hatten wir ja Dank der einen oder anderen Sondersituation bis zum allerletzten Tag Druck an den Märkten - so richtig wissen wir es ja noch immer nicht wessen "Probleme" hier bereinigt wurden. Die Vermutung in Richtung einer Bilanzbereinigung drängte sich auf, aber wissen tut man es üblicherweise ohnehin erst viel später wenn alles bereits fast vergessen erscheint. Indiz für diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...