Im Zusammenhang mit einem Joint-Venture muss die US-Bank zwei Milliarden US-Dollar abschreiben. Analysten hatten das bereits einkalkuliert.

Bei der Bank of America haben im vergangenen Quartal milliardenschwere Abschreibungen ins Kontor geschlagen. Der Gewinn des zweitgrößten US-Geldhauses nach Bilanzsumme brach um ein Fünftel auf 5,3 Milliarden Dollar ein, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die Aktien legten im vorbörslichen Handel an der Wall Street um knapp zwei Prozent zu.

Im Tagesgeschäft lief es bei Bank of America unerwartet gut. Im Privatkundengeschäft, in dem das Institut etwa die Hälfte der Gewinne erzielte, stieg das Volumen der Kredite und Spareinlagen an. Die Erträge legten deshalb zu. Im Investmentbanking blieben ...

