Der niederländische Chipausrüster ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215) will seine Dividende künftig auf halbjährlicher Basis ausschütten. Eine Zwischendividende in Höhe von 1,05 Euro soll am 15. November ausgeschüttet werden. Ex-Dividenden Tag ist der 4. November 2019. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde eine Gesamtdividende von 2,10 Euro bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 234,30 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,90 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...