Der Einzelhandel legt in den USA enttäuschende Zahlen vor, zudem dämpft der Handelsstreit die Stimmung. Wichtige US-Indizes geben leicht nach.

Neue Misstöne im Streit der USA mit China haben am Mittwoch für Verunsicherung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Mit kleinen Verlusten sind die US-Märkte am Mittwoch in den Handel gestartet. Das US-Abgeordnetenhaus hat mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, die die pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong unterstützen sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...