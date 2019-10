Enttäuschende Renditen, düstere Aussichten: Die Lebensversicherung steht unter Druck. Kunden sind verunsichert. Sollen sie weiter einzahlen oder besser aussteigen? Eine Entscheidungshilfe.

Wer Ende 2018 nach 30 Jahren Einzahlung Geld aus seiner Lebensversicherung erhielt, hat damit 3,9 Prozent Rendite erzielt. Das hat das Analysehaus Assekurata auf Basis eines Mustervertrags ermittelt. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld klingt das nicht schlecht. Keine sichere Geldanlage wirft derzeit auch nur annähernd so viel ab. Tatsächlich aber war es ein neuer Tiefstwert. Ende 2010 zum Beispiel hätten Kunden aus einem vergleichbaren Vertrag nach Ablauf von 30 Jahren noch 5,5 Prozent Rendite kassiert.

Und der Blick in den Rückspiegel hilft nur begrenzt. Der Renditerückgang wird sich fortsetzen. Neukunden bekommen in klassischen Verträgen mit Garantiezins heute nur 0,9 Prozent Mindestverzinsung garantiert - auf die um Kosten geminderten Beiträge.Woher künftig hohe Überschüsse stammen sollten, die dieses Mindestniveau deutlich anheben, ist völlig unklar. Lebensversicherer legen das Kapital für ihre Kunden zu 84 Prozent zu festem Zins an, sodass der Zinsverfall sie massiv trifft. Noch zehren die Versicherer und ihre Kunden von den früher gekauften, besser verzinsten Anleihen im Bestand. Doch dieser Effekt lässt nach, Jahr für Jahr.

Was also tun? Taugt die Lebensversicherung heute noch zur Altersvorsorge? Die Antwort unterscheidet sich, je nachdem ob Vorsorgesparer neu beginnen oder schon vor Jahren einen Vertrag abgeschlossen haben.

Welche Lebensversicherer dem Druck der Niedrigzinsen am besten standhalten, lesen Sie in unserem aktuellen Rating. Neben einer möglichst chancenreichen Kapitalanlage kommt es dabei auch auf niedrige Kosten und eine faire Beteiligung der Kunden an Überschüssen an. Das Rating zeigt auch, bei welchen Anbietern die Aussichten der Kunden vor diesem Hintergrund nicht so gut erscheinen.

Vorsorgesparer, die heute beginnen, sind abseits der Lebensversicherung meist besser aufgehoben. Fondsgebundene Policen, die nur eingeschränkte oder gar keine Garantien haben, bieten ihnen am ehesten die Chance, etwas Rendite zu erzielen. Oft sind deren Kosten aber relativ hoch. Das Sparen auf eigene Faust, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...