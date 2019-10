Nach der Pleite des Goldhändlers PIM fürchten Tausende Kunden um ihr eingelagertes Edelmetall. Hätte die Finanzaufsicht Bafin früher eingreifen müssen?

Der Jurist wollte seinen Mandanten auf das Schlimmste vorbereiten. Das Geschäftsmodell der PIM Gold GmbH habe wenig Zukunft, war das Fazit eines Gutachtens, das der Fachanwalt für Kapitalmarktrecht im März 2015 dem Geschäftsführer Mesut P. und seinem Vertriebschef, Julius L., vorlegte. Die für Juli des Jahres erwartete Verschärfung des Kleinanlegerschutzgesetzes werde es der PIM unmöglich machen, ihre Goldverträge wie bisher zu vertreiben. Die Finanzaufsicht Bafin werde zum massiven Hindernis.

Der Mann sollte sich irren. Zwar trat das Kleinanlegerschutzgesetz im Juli 2015 in Kraft und wurde zum 1. Januar 2017 noch einmal verschärft. Doch erst 2019 bereitete die Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Treiben des Goldhändlers aus Heusenstamm bei Frankfurt ein Ende. Anfang September rückten die Ermittler aus, beschlagnahmten alles Vermögen und nahmen den Chef Mesut P. in Untersuchungshaft. PIM soll Gold verkauft haben, das es nie gegeben hat.

Von Lieferverpflichtungen in Höhe von 3,4 Tonnen hat der kürzlich eingesetzte Insolvenzverwalter der PIM, Renald Metoja, erst 500 Kilogramm gefunden. Der mögliche Schaden für die Anleger: 80 bis 120 Millionen Euro.

Im Skandal um die mutmaßliche Betrügerfirma rückt nun die Bonner Finanzaufsicht in den Fokus. Nach Recherchen des Handelsblatts hat die Bafin spätestens im Jahr 2013 erste Hinweise erhalten, dass bei PIM Gold etwas nicht stimmt. Das mögliche Versagen der Aufseher beschäftigt mittlerweile den Bundestag. Die Linkspartei hat eine sogenannte Kleine Anfrage im Parlament gestellt. Über all dem steht die Frage: Hätten die Aufseher früher eingreifen müssen?

Der PIM-Anwalt sah die Bafin 2015 jedenfalls als gefährlichen Gegner. Nach der neuen Rechtslage könnten die Goldverträge nur noch als Vermögensanlage mit Prospekt vertrieben werden. Für die Genehmigung der Prospekte wiederum müsse die PIM gegenüber der Finanzaufsichtsbehörde "die Hosen herunterlassen" und ihre Bilanzen offenlegen, warnte er.

Dem Juristen war klar, dass Transparenz für PIM keine Lösung sein könne. "Es muss daher unbedingt und größter Wert darauf gelegt werden, jede auch noch so geringe Erweckung des Eindrucks einer Vermögensanlage zu vermeiden", wies er seine Mandanten an. Diese Strategie war offenbar so erfolgreich, dass sie bis heute nachwirkt.

Bafin sieht sich nicht zuständig

Die Firma habe das Gold der Kunden im Auftrag als "Einmalanlage" oder "Goldsparplan" angeschafft, in Depots verwahrt oder ausgeliefert, schreibt auch das Bundesfinanzministerium vor wenigen Tagen als Antwort zu einer Kleinen Anfrage der Linkspartei im Parlament, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. "Das damalige Geschäftsmodell war als reiner Kauf physischen Goldes ausgestaltet; diese Art ...

