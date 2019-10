Tagesausblick für 17.10.: DAX steigt weiter. Siemens und ThyssenKrupp im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach dem Sprint in den zurückliegenden Tagen pausierten die Aktienmärkte heute mehrheitlich. Investoren warten auf neue Impulse. Sei es von den Brexit-Verhandlungen, im US-China-Handelsstreit oder von Unternehmensdaten. Die Bilanzsaison kommt allerdings erst kommende Woche richtig ins Rollen. So schloss der DAX heute bei knapp 12.700 Punkten auf Jahreshoch und der EuroStoxx 50 Index bei 3.600 Punkten.

Am Anleihenmarkt gaben die Renditen weiter nach. So sank die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auf minus 0,39 Prozent. Gold stabilisierte sich oberhalb von 1.480 US-Dollar pro Feinunze. Palladium schoss auf 1.770 US-Dollar pro Feinunze. Der Preis für ein Barrel Brent Crude verbesserte sich leicht auf 59,4 US-Dollar und der Euro/US-Dollar bewegt sich mit 1,105 US-Dollar auf Monatshoch.

Unternehmen im Fokus

1&1 Drillisch erreichte heute die wichtige Widerstandsmarke von EUR 31,70. Gelingt der Ausbruch könnte ein mittelfristiger Trendwechsel bevorstehen. Delivery Hero und HelloFresh profitierten von positiven Analystenkommentaren. Bei Leoni gibt es Anzeichen, dass die kurzfristige Konsolidierung beendet ist. Heute stieg das Papier über die 38,2%-Retracementlinie. Siemens bereitet den Börsengang der Energiesparte vor. Die Aktie knackte daraufhin die Marke von EUR 100. ThyssenKrupp schob sich an die MDAX-Spitze nachdem Kone gemeinsam mit CVC an einem Gebot für die Aufzugsparte arbeitet. Zudem tun sich Blackstone und Carlyle derzeit zusammen. Wacker Chemie revidierte die Prognosen und lancierte ein neues Sparprogramm. Nach einem schwachen Start schwang sich die Aktie heute dennoch deutlich ins Plus. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Stoxx Europe Automobil und der Solactive European Mergers & Acquisitions Index.

Morgen melden unter anderem Ericsson, Morgan Stanley, Nestlé, Unilever und Vivendi Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs

USA - Industrieproduktion, September

USA - Industrieindex Philly Fed, Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 12.Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.650/12.860 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.170/12.300/12.500/12.590 Punkte

Der DAX setzte sich oberhalb von 12.660 Punkten fest. Damit besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.860 Punkte. Angesichts der starken Rally in den zurückliegenden Tagen rechnen viele Experten mit einem Rücksetzer. Kippt der Index unter 12.660 Punkte könnte es zum Rücksetzer bis 12.500 Punkten kommen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2019 - 16.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.10.2014 - 16.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 4,15 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HX8GUW 2,58 10.500 12.900 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.10.2019; 17:35 Uhr

