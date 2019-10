Der deutsche Markt für Elektrofahrzeuge wächst um 48 Prozent. Damit ist er einer der weltweiten E-Auto-Märkte mit der höchsten Dynamik.

Nach drei Quartalen haben die Automobilhändler 74.000 Plugin-Hybride und rein elektrische Fahrzeuge verkauft. Die Verkaufszahlen für rein elektrische Fahrzeuge (BEV) haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt, während der Absatz von Plugin-Hybriden (PHEV) stagniert. In Deutschland liegt der Marktanteil von E-Fahrzeugen nun bei 2,7 Prozent, die BEV-Verkäufe erreichen einen Anteil von 1,7 Prozent. Das besagt der CMA Electromobility Report des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.

"Die E-Mobilität steht angesichts serienreifer ...

