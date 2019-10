Der Kurs des Zahlungsabwicklers Wirecard ist erneut abgestürzt. Große Hedgefonds haben ihre Wetten gegen die Aktie längst aufgelöst. Eine Newcomerin aus New York macht weiter und gibt sich siegessicher.

Fahmi Quadir legt Wert auf Perfektion. Jede Strähne ihres Kurzhaarschnitts sitzt. Die Wimpern liegen fast synchron nebeneinander, die Farbe ihres Nagellacks ist farblich auf ihr Designerkleid abgestimmt. Und wenn sie mit geradem Rücken auf Highheels durch die Bar eines Frankfurter Hotels schreitet, dann schauen Männer wie Frauen ihr nach. Fahmi Quadir sticht heraus. Und das hat Methode.

Mit 27 Jahren gründet sie in New York einen reinen Hedgefonds, der nur Geld verdient, wenn Aktienkurse fallen. Das ist per se riskant. In so jungen Jahren wagt das fast keiner. Erst recht keine Frau. Erst recht nicht mit wenigen Millionen Dollar Startkapital. In der Hedgefondsszene ist sie deshalb bekannt. Seit sie gegen den deutschen Zahlungsabwickler Wirecard wettet, wissen auch Profi-Investoren in Deutschland, wer sie ist.

Noch Anfang des Jahres befand sich die 29-Jährige in bester Gesellschaft. Mehrere namhafte Fondsmanager wie Crispin Odey hatten viel Geld darauf gesetzt, dass der Kurs von Wirecard abstürzt. Nachdem die deutsche Finanzaufsicht BaFin neue Wetten zeitweise untersagt hatte, haben die etablierten Spieler aufgegeben. Quadir aber hat den Einsatz erhöht und den Erfolg ihres Fonds eng mit dem Schicksal von Wirecard verknüpft. Sie scheint sich ihrer Sache sicher. Wenngleich die Gründe dafür unklar bleiben.

Quadir wächst als Kind von Einwanderern aus Bangladesch in den USA auf, studiert dort Biologie und Mathematik. Später arbeitet sie als Analystin bei einem kleinen Hedgefonds. Sie sagte den Kurssturz des kanadischen Pharmakonzerns Valeant voraus, der gut 90 Prozent an Wert verlor, und wird von Netflix in der Dokuserie "Dirty Money" verewigt. "Ich wollte eigentlich nie für einen Hedgefonds arbeiten", sagte sie früher einmal. Die Szene wird von Männern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...