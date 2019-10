Sphinx Resources Ltd.: Sphinx retrace sur plus de 95 mètres une zone cupro-aurifère de 10 mètres de largeur titrant jusqu'à 3,8 g/t d'or et 11,8 % cuivre sur Calumet-Nord

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 16 octobre 2019 / Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSXV: SFX) annonce les résultats de 56 échantillons choisis prélevés fin septembre sur un tout nouveau décapage de la zone Shea au sein de la propriété Calumet-Nord (cf Fig. 1). La propriété Calumet-Nord est située sur l'Ile du Grand-Calumet dans la MRC du Pontiac dans le Sud-Ouest du Québec.

L'échantillonnage de ce décapage a révélé des teneurs atteignant 3,8 g/t d'or et 11,8% cuivre1 respectivement (noter que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs obtenues ne sont pas représentatives de toutes les zones minéralisées). La zone cupro-aurifère ainsi délimitée fait de 8 à 10 mètres de largeur (cf Figs. 2, 3 et 5). Elle fait 95 mètres de longueur et elle demeure ouverte aux deux extrémités du décapage. Cette minéralisation volcanogène épigénétique précoce est subverticale. Elle est disséminée dans un schiste à sillimanite, muscovite, feldspath potassique, grenat et biotite à l'instar de l'encaissant proximal du méga-gisement d'argent volcanogène Cannington exploité par la compagnie South 32 en Australie. La zone cupro-aurifère ainsi retracée sur la propriété Calumet-Nord se situe à 2,8 kilomètres au Nord de l'ancienne mine New Calumet qui a produit de 1944 à 1968, 3,8 million de tonnes de minerai titrant 5,8% de zinc, 1,6% de plomb, 0,3% de cuivre, 65 g/t d'argent et 0,4 g/t d'or. Des zones aurifères significatives (cf Fig. 4) ont été laissées dans cette mine car celle-ci a cessé son exploitation avant que l'or ne soit plus fixé à 35$ US/once à partir de 1972.

Jeremie Ryan, président et chef de la direction, se dit satisfait de la convention d'option signée avec Tranchemontagne2 pour le projet Calumet-Nord qui a un haut potentiel en or et cuivre. Une campagne de forage est prévue pour le printemps 2020, une fois que les points cibles auront été identifiés.

Tableau présentant les 56 échantillons choisis

NoEchant UtmEst-83 UtmNord-Z18 AuPPB Au g/t AgPPM CuPPM Cu % NiPPM ZnPPM PbPPM F30501 368517,27 5064843,66 281 0,28 3,8 15000 1,50 9 30,5 11,5 F30502 368488,40 5064848,75 122 0,12 5,2 97000 9,70 12 185 15 F30503 368482,92 5064850,19 46 0,05 0,3 2510 0,25 8 102 12 F30504 368480,58 5064848,23 111 0,11 4,8 16800 1,68 17 171 24 F30505 368473,81 5064847,32 861 0,86 5 28500 2,85 12 214 16 F30506 368468,77 5064845,62 456 0,46 12,1 53400 5,34 11 366 15 F30507 368468,95 5064843,44 963 0,96 21,4 91200 9,12 14 332 18 F30508 368462,47 5064843,89 43 0,04 3,1 14600 1,46 10 80 16 F30509 368522,49 5064842,18 89 0,09 14,2 56900 5,69 15 137 20 F30517 368532,26 5064845,87 1994 1,99 39,4 118450 11,85 14 1338 18,5 F30518 368527,81 5064847,73 96 0,10 7,1 31000 3,10 12 178 15 F30519 368463,62 5064840,32 116 0,12 7,9 44300 4,43 15 152 17 F30520 368466,88 5064837,92 76 0,08 1 3430 0,34 13 163 16 F30521 368454,39 5064842,06 53 0,05 1,48 1024 44 F30522 368524,49 5064847,14 24 0,02 3010 0,30 31 11 F30527 368489,01 5064842,11 162 0,16 1,28 37 86 F30528 368493,52 5064842,80 151 0,15 1,37 62 31 F30529 368454,78 5064837,63 16 0,02 4640 0,46 59 27 F30530 368453,91 5064841,88 76 0,08 7730 0,77 87 23 F30531 368455,53 5064842,20 26 0,03 4420 0,44 87 32 F30532 368464,06 5064838,91 329 0,33 2,8 80 65 F30533 368465,59 5064834,72 4 0,00 470 0,05 45 9 F30534 368466,66 5064844,51 374 0,37 3,12 241 25 F30535 368471,07 5064845,98 101 0,10 3,15 175 7 F30536 368474,48 5064846,36 671 0,67 3,3 418 20 F30537 368475,46 5064843,04 623 0,62 5,66 3996 20 F30538 368477,27 5064843,43 260 0,26 3,53 143 17 F30539 368471,96 5064841,61 306 0,31 3,18 57 20 F30540 368470,50 5064837,50 246 0,25 2,04 70 14 F30543 368480,57 5064842,76 59 0,06 1356 0,14 21 4 F30544 368480,57 5064842,76 142 0,14 1,03 217 22 F30545 368485,07 5064842,26 41 0,04 1,31 113 15 F30546 368496,02 5064843,33 3819 3,82 2430 0,24 22 13 F30547 368499,60 5064849,41 168 0,17 1,54 56 17 F30548 368500,09 5064862,63 4 0,00 271 0,03 61 7 F30549 368507,07 5064862,47 86 0,09 75 0,01 4 1 F30550 368503,13 5064848,85 187 0,19 2,57 106 21 P190151 368506,70 5064842,93 62 0,06 7430 0,74 44 29 P190152 368526,05 5064840,32 71 0,07 7390 0,74 108 17 P190153 368527,76 5064839,55 295 0,30 5470 0,55 101 9 P190154 368532,66 5064842,58 79 0,08 9420 0,94 74 18 P190155 368536,82 5064846,78 33 0,03 6820 0,68 47 13 P190156 368537,63 5064848,60 69 0,07 3,65 113 18 P190157 368459,91 5064841,99 44 0,04 6450 0,65 115 23 P190158 368465,22 5064840,60 13 0,01 4340 0,43 79 18 P190159 368464,96 5064843,42 188 0,19 7810 0,78 35 12 P190160 368473,24 5064843,95 106 0,11 7160 0,72 132 17 P190161 368482,91 5064848,42 65 0,07 7750 0,78 176 16 P190162 368489,21 5064842,63 91 0,09 1,35 44 7 P190163 368515,58 5064843,70 83 0,08 3,69 91 20 P190164 368517,70 5064841,74 443 0,44 1,61 120 17 P190165 368517,14 5064840,38 51 0,05 1,02 71 12 P190166 368521,68 5064841,45 26 0,03 4010 0,40 178 16 P190167 368533,75 5064844,12 628 0,63 2770 0,28 25 4 P190168 368534,53 5064846,94 49 0,05 1,12 60 6 P190169 368511,92 5064843,61 5 0,01 5110 0,51 54 14



Protocole analytique

Les analyses géochimiques pour l'or ont été effectuées par pyroanalyse sur une prise de 30 g et une finition par absorption atomique. Les résultats supérieurs à 1000ppb ont été ré-analysés par pyroanalyse sur une prise de 30 g et finition gravimétrique. Les analyses géochimiques de métaux de base ont été effectuées par absorption atomique après une dissolution totale par 3 acides sur une prise de 0.5 g. Les analyses ont été effectuées par Laboratoire Expert de Rouyn-Noranda, Québec.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Michel Gauthier, PhD, FSEG, Géo., personne qualifiée en vertu du Règlement canadien 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers. M. Gauthier est également administrateur de la Société.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société d'exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux précieux (or, argent, palladium et platine,) et de métaux usuels (cuivre, zinc et plomb). La Société est tout particulièrement active dans la MRC du Pontiac où demeure son président. Elle bénéficie d'un important actionnariat local qui contribue à l'acceptabilité sociale.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819 664 2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

[1] 1 % cuivre est équivalent à 1,17 gramme d'or par tonne compte tenu d'un prix de 2,56 $ US / livre pour le cuivre et de 1 491 $ US / once Troyes pour l'or, en date des 6 et 7 octobre 2019

[2] Ressources Tranchemontagne inc est une société contrôlée par Michel Gauthier

SOURCE: Ressources Sphinx ltée

