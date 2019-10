Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute weiter in der Brexit-Diskussion. Für Anleger werden außerdem die Zahlen der Konsumriesen interessant.

Am heutigen Donnerstag notiert der Dax im frühen Handel, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Minus. Am Mittwoch konnte der Index zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch erreichen - den zweiten Tag in Folge. Zum Handelsschluss lag der Dax dann noch 0,3 Prozent im Plus bei 12.670 Punkten. Heute werden vor allem der EU-Gipfel in Brüssel und die Zahlen von Nestlé und Unilever wichtig für Anleger.

1 - Vorgaben aus den USA

Neue Misstöne im Streit der USA mit China haben am Mittwoch für Verunsicherung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 27.001 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2989 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 8124 Punkte.

Das US-Abgeordnetenhaus hat mehrere Gesetze auf den Weg gebracht, die die pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong unterstützen sollen. China reagierte darauf mit Vergeltungsdrohungen. An den Börsen herrschte daher Angst vor Rückschlägen im Zollstreit. Ernüchterung lösten auch die US-Einzelhandelsumsätze im September aus. Sie schrumpften zum Vormonat um 0,3 Prozent. Analysten hatten dagegen eine Zunahme um 0,3 Prozent erwartet.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Anleger haben sich am Donnerstag zunächst verhalten gezeigt. Der Aktienhandel tendiert nur leicht ins Plus, da die Anleger weiterhin Bedenken hinsichtlich eines Risikos einer globalen Rezession aufgrund des Handelsstreits der USA mit China hegen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA gingen im September zum ersten Mal seit sieben Monaten zurück, was ein mögliches Zeichen dafür ist, dass sich die schwächelnde Produktion auf die breitere Wirtschaft ausbreiten könnte. "Es sieht so aus, als ob der Handelsstreit neben dem schwindenden Vertrauen der Unternehmen und den geringeren Investitionsausgaben ein weiteres Opfer gefordert hat, da die Verbraucher anfangen vor Investitionen zu kneifen", sagte Chris Rupkey, Chef-Finanzökonom der MUFG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...