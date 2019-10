Der deutsche Aktienmarkt hält sich heute Morgen auf hohem Niveau. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,10% bei 12.645 Punkten taxiert - ein Minus zu Vortagsschluss von 0,2 Prozent. Mit 12.698 Punkten hatte der Leitindex am Vortag einen neuen Höchststand seit August vergangenen Jahres erreicht.Für leichte Belastung sorgten Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel. Am Nachmittag beginnt in Brüssel der EU-Gipfel. ...

