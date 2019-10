In der vergangenen Woche teilte BYD mit, dass man gemeinsam mit dem schottischen Partner Alexander Dennis Limited (ADL) drei BYD-ADL-Elektrobusse Enviro200EV für den Flughafen Glasgow ausgeliefert hat. Der Airport habe damit seinen Parkplatz-Shuttle für Langzeitaufenthalte als erster in Großbritannien komplett auf emissionsfreie Elektromobilität umgestellt. Nun gibt es erneut positive Nachrichten vom Joint Venture: In der britischen Hauptstadt geht es für das Duo in noch weitaus größerem Umfang ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...