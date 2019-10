Die VIG feiert Jubiläum: Am 17. Oktober 1994 ging die Vienna Insurance Group (VIG) - damals als Wiener Städtische Versicherung - erstmals an die Wiener Börse. Seither wurden ohne Unterbrechung jährlich Dividenden ausgeschüttet - insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro. Günter Geyer, heutiger Aufsichtsratsvorsitzender der Vienna Insurance Group: "Durch die hinzugekommene Verantwortung gegenüber Investoren und Analysten wurde auch unsere traditionelle Unternehmenskultur bereichert. Heute wie damals sollen alle Stakeholder an der nachhaltig positiven Entwicklung des Konzerns partizipieren." Seit dem Börsengang 1994 wurde jährlich - und damit auch während wirtschaftlich schwieriger Zeiten wie der Finanzkrise 2007/08 - an ...

