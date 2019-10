Borealis will dazu an den belgischen Standorten Kallo und Beringen Propan nutzen, das mit dem von Neste entwickelten Nexbtl-Verfahren aus biobasierten Ölen und Fetten hersgestellt wird. Das Propan, das in Rotterdam hergestellt wird, soll gleichzeitig Grundlage dafür sein, um weitere Anwendungen basierend auf erneuerbarem PP zu entwickeln. Dies ist das erste Mal, dass Borealis biobasierte Rohstoffe nutzt, um fossile Rohstoffe in der industriellen PP-Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...