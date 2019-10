Glambou eröffnet Pop-Up-Store im Stuttgarter Lifestyle- und Modehaus Breuninger EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Markteinführung Glambou eröffnet Pop-Up-Store im Stuttgarter Lifestyle- und Modehaus Breuninger 17.10.2019 / 09:50 --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Glambou eröffnet Pop-Up-Store im Stuttgarter Lifestyle- und Modehaus Breuninger Zürich/Stuttgart, 17. Oktober 2019 Das innovative Schmuckunternehmen Glambou treibt seine Expansion in der DACH-Region weiter erfolgreich voran. Mit der Eröffnung eines Pop-Up-Stores im Stuttgarter Kaufhaus Breuninger, einem der erfolgreichsten Mode- und Lifestyle-Unternehmen Deutschlands, macht die Glambou-Gruppe einen nächsten wichtigen Wachstumsschritt. Glambou beabsichtigt, in den kommenden Jahren zu einem der führenden Nischenanbieter für Schmuck im deutschsprachigen Raum zu werden. Richtungsweisender Markteintritt Die Glambou-Gruppe, die mit dem Vertrieb der Eigenmarke "Pompidou" in den letzten Jahren schweizweit bedeutende Erfolge verzeichnen konnte, erreicht einen weiteren Meilenstein in ihrer Wachstumsstrategie. Nach der Lancierung des deutschen Online-Stores im Januar 2019 tritt Glambou durch die Shop-Eröffnung im Stuttgarter Modehaus Breuninger nun auch physisch in den deutschen Markt ein. Bereits im Frühjahr hatte Glambou mitgeteilt, dass man im vierten Quartal 2019 die Eröffnung eines Verkaufspunkts in Deutschland plane. Neben verstärkter Marktdurchdringung verspricht sich die Gruppe von diesem Schritt zudem eine höhere Visibilität in ganz Deutschland. Glambou x Breuninger: The jewelry experience of the year Kundinnen und Kunden finden im Breuniger-Shop nicht nur ausgewählte Kostbarkeiten von internationalen Designern mit sorgfältig ausgewählten Schmuckstücken in vielfältigen Designs, Materialien und Farben, sondern können auch auf die Beratung von erfahrenen Stylisten zählen. Erstmalig wird im Breuninger zudem ein Glambou Piercing Studio eingerichtet, von Profis betrieben. Mehr auf https://www.glambou.com/de/breuninger. Erfolg durch On- und Offline-Präsenz und langfristige Partnerschaften Durch die Kombination aus On- und Offline-Präsenz nutzt der innovative Schmuckhändler die Vorteile beider Vertriebsstrategien; Während über die Onlineshops günstige Vertriebswege etabliert und eine hohe Reichweite erreicht werden können, schafft der persönliche Kontakt Berührungspunkte zur Kundschaft in exklusiven, hochfrequentierten Modegeschäften mit starker Kundenbindung. Des Weiteren plant Glambou analog zur bisherigen Strategie, auch in Zukunft langfristige Partnerschaften mit grossen Kaufhäusern einzugehen. "Die duale Präsenz und die enge Zusammenarbeit mit etablierten Partnern haben sich bewährt - durch die konsequente Weiterführung dieser Strategie sind wir sehr zuversichtlich, dass unsere Produkte auch in Deutschland gut nachgefragt sein werden", zeigt sich Glambou-CEO Cornelius Lauritzen überzeugt. Im Frühjahr 2019 hat die in Zug ansässige Firma Glambou bereits vier neue Shop-in-Shops in den Globus-Filialen Zürich-Bahnhofstrasse, Basel, Genf und Lausanne eröffnet. Mit dem Stuttgarter Pop-Up-Store, der anlässlich des Saisonstarts von Breuninger Stuttgart im September 2019 erfolgreich lanciert wurde, umfasst das Glambou-Netzwerk neu 12 Standorte mit insgesamt über 50 Mitarbeitenden. Für weitere Informationen: Glambou Holding AG Cornelius Lauritzen, CEO contact@glambou.com www.glambou.com --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilung --------------------------------------------------------------------------- 891727 17.10.2019 AXC0099 2019-10-17/09:51