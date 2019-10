Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Tomorrow Focus -0,4% auf 2,51, davor 7 Tage im Plus (12% Zuwachs von 2,25 auf 2,52), Exxon -1,71% auf 68,23, davor 5 Tage im Plus (4,08% Zuwachs von 66,7 auf 69,42), Hypoport -3,09% auf 266,5, davor 5 Tage im Plus (12,7% Zuwachs von 244 auf 275), Fuchs Petrolub -0,46% auf 34,7, davor 5 Tage im Plus (9,07% Zuwachs von 31,96 auf 34,86), Wells Fargo -1,04% auf 49,59, davor 5 Tage im Plus (4,79% Zuwachs von 47,82 auf 50,11), Ford Motor Co. 0% auf 9,07, davor 5 Tage im Plus (6,21% Zuwachs von 8,54 auf 9,07), Deutsche Boerse -2,34% auf 142,1, davor 5 Tage im Plus (4,19% Zuwachs von 139,65 auf 145,5), Under Armour -0,74% auf 20,25, davor 5 Tage im Plus (7,31% Zuwachs von 19,01 auf 20,4), Terex -2,14% auf 25,17, davor 5 Tage im Plus (10,48% Zuwachs von 23,28 auf ...

