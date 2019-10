Bei dem Unglück an einer Eisenerzmine starben mindestens 240 Menschen. Nun haben Hinterbliebene den TÜV Süd und einen Manager in Deutschland angezeigt.

Fünf Hinterbliebene des verheerenden Dammbruchs an einer Eisenerzmine in Brasilien haben den TÜV Süd und einen seiner Manager in Deutschland angezeigt. Die Staatsanwaltschaft München I bestätigte am Donnerstag den Eingang der Strafanzeige gegen einen deutschen Beschuldigten und einen Rechtsanwalt sowie die Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen den TÜV Süd.

Bei dem Unglück am 25. Februar war ein Damm an einer Eisenerzmine gebrochen, der einige Monate davor von einer Tochterfirma des TÜV Süd untersucht worden war. Mindestens 240 Menschen kamen damals ...

