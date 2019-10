Das Ergebnis des fränkischen Unternehmens ist zuletzt eingebrochen. Deshalb sieht sich Brose gezwungen, in den nächsten drei Jahren massiv Stellen abzubauen.

Der fränkische Autozulieferer Brose will in den nächsten drei Jahren in Deutschland 2000 Arbeitsplätze abbauen. Das Familienunternehmen aus Coburg machte dafür am Donnerstag "massive Ergebniseinbrüche" verantwortlich.

Gründe seien der rückläufige Markt in China und der Preisdruck, aber auch interne Ursachen. "Wir wollen die die Qualität verbessern (...) und Kosten im mittleren dreistelligen ...

