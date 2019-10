Vielen Beschäftigten fehlt die Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit. Der Soziologe Wolfgang Menz spricht im Interview darüber, ob sich Leistung noch auszahlt und warum so viele Arbeitnehmer früher in den Ruhestand wollen.

Jeden Tag geben Arbeitnehmer im Job ihr bestes. Doch viele haben den Eindruck, dafür nicht genügend zurückzubekommen. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern vor allem um Wertschätzung von Leistung. Wolfgang Menz ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit an der Universität Hamburg und Mitarbeiter am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in München. Im Interview spricht er über die Anerkennung von Leistung und darüber, warum es nie ganz gerecht zugehen kann.

Laut einer Studie der Bergischen Universität Wuppertal möchte nicht einmal jeder Zehnte der Baby-Boomer-Generation bis zur regulären Arbeitsgrenze arbeiten. Was treibt Arbeitnehmer zur Flucht in die Frührente?Dafür gibt es zwei Gründe. Offensichtlich ist, dass sich das Rentenalter erhöht hat. Die Leute arbeiten heute länger als früher und verspüren nach einer gewissen Zeit das Bedürfnis, in Rente zu gehen. Allerdings ist das auch eine Frage der Leistungsorganisation in den Betrieben. Früher konnten Beschäftigte, die durch gute Leistungen aufgestiegen sind, ihren Status einfacher erhalten. Einmal erreicht, war die Position gesichert. Nun gibt es in Unternehmen schon seit längerem die Entwicklung, dass Leistung ständig getestet wird - Beschäftigte müssen sich immer wieder bewähren und zeigen, dass sie sich ihre Stellung zurecht erarbeitet haben. Sie haben den Eindruck, immer mehr Leistung bringen zu müssen, um ihre Stellung im Unternehmen und der Gesellschaft nicht zu gefährden. Eine Gegenreaktion ist aus diesem System auszusteigen, um sich dem Druck nicht weiter auszusetzen.

Müssen Arbeitnehmer ihre eigenen Leistungen denn wirklich ständig übertreffen, um ihre aktuelle Position zu sichern?Statistisch betrachtet nehmen Positionsverluste nicht zu. Aber es steigt die Angst davor. Die Beschäftigten haben den Eindruck, dass sie sich auf früheren Erfolgen nicht ausruhen dürfen und immer mehr leisten müssen, um ihre derzeitige Stellung zu halten. Zielvereinbarungen bei Jahresgesprächen oder Verkaufsvorgaben spielen dabei beispielsweise eine große Rolle. Erreicht ein Arbeitnehmer die vorgegebenen Ziele, dann werden sie nächstes Jahr höher gesteckt: Was gestern noch Erfolg war, ist heute schon versagen. Das wird als belastend wahrgenommen, führt zu Verunsicherung über die eigene Leistungsfähigkeit und letztendlich zu Unzufriedenheit.

Diese Unzufriedenheit zeigt auch die Studie: 44 Prozent der Befragten gaben an, im Ruhestand mit einer Verbesserung ihres Lebens zu rechen. Warum ist Arbeit in Deutschland so unbeliebt?Generell würde ich nicht sagen, dass Arbeiten unbeliebt ist - die Tätigkeiten vieler Beschäftigter sind sogar interessanter geworden. Aber Arbeitnehmer haben verschiedene Ansprüche an ihren Beruf. Beispielsweise möchte niemand, dass seine Würde verletzt wird. Früher haben Selbstverwirklichungsansprüche in der Arbeit eine prominentere Rolle gespielt, heute sind sie nur noch bei der Berufswahl relevant. Was nach wie vor sehr stark gewichtet wird ist die Leistungsgerechtigkeit, das Basisprinzip in ...

