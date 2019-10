Facebook will mit seiner Kryptowährung Libra die Finanzwelt revolutionieren. Doch die Verbraucher ziehen nicht mit. Sie äußern Vorbehalte gegen den Coin.

Die Mehrheit der deutschen Verbraucher hat einer Umfrage zufolge kein Vertrauen in die vom US-Internetriesen Facebook geplante Digitalwährung Libra. 73 Prozent der Konsumenten würden Libra nach eigenen Angaben nicht nutzen, hieß es in einer am Donnerstag von der "WirtschaftsWoche" vorab veröffentlichten Erhebung.

