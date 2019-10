Als Anfang des Monats die aktuellen Verkaufszahlen der deutschen Autobauer in den USA bekannt wurden, konnte man lediglich bei BMW und Daimler zufrieden sein: Während die Bayern im September ihren Absatz in den Staaten um sechs Prozent auf 27.467 Einheiten steigerten, konnten die Schwaben immerhin um knapp fünf Prozent auf 27.433 Verkäufe zulegen. Bei VW hingegen brachen die Absatzzahlen auf dem wichtigen Auslandsmarkt im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 26.947 Autos ein. In Europa hingegen ... (Achim Graf)

