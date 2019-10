Mit dem neuen Support-Büro in Neuss will Yamaha Factory Automation Section - so der vollständige Name - den Support für Vertriebspartner und Kunden der industriellen Robotersysteme und -produkte vor Ort verstärken. Es ist strategisch günstig gelegen, um den Kontakt mit Yamahas Vertretungen und Distributoren in ganz Europa zu halten. "Es ist der richtige Zeitpunkt, um die Unterstützung für unsere europäischen Partner zu verstärken, da führende Unternehmen die Robotereinsätze als eine der Grundlagen der digitalen Transformation spürbar erhöhen", sagte Ichiro Arimoto, General Manager Yamaha Motor Europe Intelligent Machinery (YMEIM)

