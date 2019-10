Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit sind unabdingbare Voraussetzungen für das autonome Fahren. Große Datenmengen müssen erfasst, in kurzer Zeit weitergegeben und verarbeitet werden. Dadurch entwickeln sich entsprechende Mess- und Testsysteme zu hochkomplexen IT-Systemen.

Große Herausforderungen sind hierbei die ausreichende Bandbreite, um all diese Sensordaten zu speichern und zu verarbeiten, sowie die Datenübertragungsgeschwindigkeit dieser Gesamtdatenmenge. Dies betrifft sowohl die Fahrzeugentwicklung und Simulation von Abläufen als auch den realen Fahrbetrieb. Anspruchsvolle Onboard-Infotainment-Systeme, drahtlose Kommunikation über LTE und Wi-Fi sowie Sicherheitssysteme wie Fahrzeugradar und Zielsimulationen stellen Prüf- und Messsysteme vor neue Aufgaben.

Sensordaten sammeln und auswerten

Bevor die Testfahrzeuge auf die Straße kommen, werden umfangreiche Simulationen durchgeführt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Software zu gewährleisten. Dadurch können Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden. Außerdem verkürzt sich die Entwicklungszeit und es wird verhindert, dass Prototypen, die noch nicht sicher sind, am Straßenverkehr teilnehmen.

Bei den Testfahrten werden alle Sensordaten aufgezeichnet und gespeichert, um diese später in die Simulation einzuspielen. Noch vorhandene Softwarefehler können so leicht festgestellt und korrigiert werden. In der anschließenden Simulation lässt sich überprüfen, ob die Korrekturen die gewünschte Reaktion zeigen. Solche Speichersysteme müssen in robuste, aber dennoch kompakte Gehäuse eingebaut werden, die in Aufnahmerahmen im Testfahrzeug verkehrssicher untergebracht und leicht austauschbar sind.

Im nächsten Schritt werden Prototypen auf der Straße unter realen Bedingungen getestet. Die eingebauten Testsysteme messen alle Sensordaten gleichzeitig. Das Stichwort lautet Sensorfusion. Signale von mehreren Sensoren, zum Beispiel Radar-, Kamera-, Lidar-, Video- und Lasersensoren, müssen beim autonomen Fahren erfasst, verknüpft und dem Fahrzeug synchron und in Echtzeit zur Verfügung ...

