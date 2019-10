HV AB Effectenbeteiligungen AG: Am 25.4.19 war soviel los, da bin ich gar nicht zum Publizieren aller Hauptversammlungsberichte gekommen, da hatte die HV-Saison gerade richtig begonnen. Aufgrund der gestrigen Geschichte, die mich nun gesteigertes Interesse an AB Effectenbeteiligungen AG vermuten lässt, hole ich den Bericht hiermit nach, um einen kleinen Überblick über das Unternehmen zu geben. Nur wenige Aktionäre fanden den Weg zur HV in der Rustenschacherallee. Vorstand ist Michael Höfer, AR-Vorsitzender ist Georg Vetter. Wir wissen vom Einbruch der Aktienmärkte Ende 2018, das war auch der Hauptgrund für den Jahresfehlbetrag von 976.584,44 Euro. Die Eigenkapitalquote ist mit 87,56% durchaus gesund. Es wurden auch 20 Cent Dividende beschlossen. Die ...

