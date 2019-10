Most Actives des Handelstages: Tesla Put CY8FM3 (+) http://bit.ly/2qkgxFP SAP Call VE2MU4 (+) http://bit.ly/2VRdYqI America Express Call PZ8EAJ (++) http://bit.ly/2VPktKo Net Ease Call MC3EEU (-) http://bit.ly/31m1it0 Lange hielten sich Anleger heute vor dem EU-Brexit-Gipfel zurück. Doch dann kam am Mittag die Meldung von Juncker und Johnson, es gäbe einen Deal. Einen phantastischen, Großartigen und fairen Deal. Daraufhin kletterte der Dax auf über 12.800 Punkte. Allerdings muss auch das britische Parlament am Samstag über diesen Vertrag noch abstimmen - und der Widerstand ist groß. Das alles führt dazu, dass der Dax die Gewinne wieder vollkommen abbaut. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß