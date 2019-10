Der neue Streetscooter-Chef Jörg Sommer hat große Pläne für die Post-Firma: Der Aachener E-Lieferwagen soll bald international gebaut und verkauft werden. Ein Gespräch über potenzielle Kunden, Partner und ein Surfmobil.

Jörg Sommer wechselte im März 2019 vom kalifornischen Elektro-Nutzfahrzeughersteller Chanje an die Spitze von Streetscooter. Die Firma, 2010 an der Uni Aachen gegründet, gehört seit Dezember 2014 komplett der Deutschen Post. Streetscooter baut vollelektrische Kleintransporter, seit 2017 kooperiert das Unternehmen mit dem US-Autobauer Ford; mittlerweile fahren mehr als 11.000 der Fahrzeuge für die Deutsche Post. Sommer, studierter Betriebswirt und Maschinenbauer, arbeitete zuvor für Daimler, Renault und VW.

Herr Sommer, der Streetscooter stand bisher immer für einen praktischen Minimalismus. Das neue Modell hat im Gegensatz zum Vorgänger jetzt aber doch eine Klimaanlage. Wie kam es dazu?Es ist die Philosophie von Streetscooter, sich ganz konsequent auf den Lieferverkehr zu konzentrieren. Im Postbetrieb ergibt eine Klimaanlage keinen Sinn, da der Zusteller hunderte Male am Tag ein- und aussteigt. Da sind Frontscheiben- und Sitzheizung viel effektiver. Aber jetzt haben wir internationale Kunden, zum Beispiel aus Japan. Da sind die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur viel höher, das Auto muss also andere Ansprüche erfüllen.

Sie wollen auch in den amerikanischen Markt. Welches Gefühl löst der Name in Rivian bei ihnen aus? Amazon hat gerade 100.000 Elektrolieferwagen bei dem Start-up bestellt…Wir haben über 12.000 Fahrzeuge im Markt, wir sind 100 Millionen Kilometer gefahren, wir haben 37.000 Tonnen Co2 gespart. Und wir kennen uns bei der Umstellung großer Flotten auf Elektromobilität aus. Rivian plant die ersten Fahrzeuge 2021 auszuliefern. Deshalb glaube ich, dass der Streetscooter in den USA ein wesentlicher Spieler werden kann.

Trotzdem, haben Sie von diesem Auftrag nicht auch geträumt?Wir haben mit der Post einen sehr großen und zufriedenen Kunden. ...

