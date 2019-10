Verkehrsminister Andreas Scheuer sagt, er habe den Sachverhalt zur gescheiterten Pkw-Maut aufgeklärt. Die Opposition erhofft sich jedoch viel von einem Untersuchungsausschuss. Was stimmt denn jetzt?

Politiker von Oppositionsfraktionen erzählen gerne Anekdoten über Bundesminister. Manchmal, weil sich so die eigene politische Botschaft besser verkaufen lässt. Oft aber einfach nur, weil sie etwas kurios oder witzig finden. In dieser Sitzungswoche im Bundestag hörte man oft die Geschichte von einem freundlichen Verkehrsminister, der eifrig versuchte, bei Abgeordneten der FDP Sympathiepunkte zu sammeln. Man läge in vielen verkehrspolitischen Fragen doch gar nicht so weit auseinander, soll er argumentiert haben. Und ob das denn wirklich sein müsse mit dem Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut?

Die Antwort der Liberalen war so eindeutig wie enttäuschend für Andreas Scheuer (CSU): Es muss sein. Wie auch die Fraktionen der Grünen und Linken beschloss die FDP, dass jetzt ein Untersuchungsausschuss aufklären soll, ob Scheuer bei der Vergabe der Pkw-Maut Fehler gemacht hat. Erste Rücktrittsforderungen begleiteten die Beschlüsse.

Der Verkehrsminister reagierte, noch bevor der Untersuchungsausschuss offiziell eingesetzt ist. Scheuer ging in die Offensive. Er sehe den Ausschuss als eine "Chance zur Versachlichung und zur Aufklärung". Er habe außerdem recherchiert, dass zuvor noch kein Minister jemals für so viel Transparenz gesorgt habe - noch bevor die Opposition überhaupt zu ihrem schärfsten Schwert, dem Untersuchungsausschuss, gegriffen hat.

Bei so viel Eigenlob, bietet es sich an, ein paar grundsätzliche Dinge noch einmal zu sortieren.Worum geht es eigentlich?Im Juni beerdigte ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) die Pkw-Maut. Ein Lieblingsprojekt der CSU, das nur ausländische Autofahrer zusätzlich belasten ...

