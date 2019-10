Wie berichtet, haben der aws Mittelstandsfonds und die Invest AG Aktien der Marinomed zu 95,0 Eur platziert. Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für die Erste Group Bank AG im Rahmen des Verkaufs von 115.000 Stück Aktien an Marinomed Biotech AG als Rechtsberater tätig. Weber & Co. war für die begleitende Bank Erste Group bereits beim IPO als auch bei der Emission von Wandelschuldverschreibungen der Marinomed im Jahr 2017 als Rechtsberater tätig. Christoph Moser, Partner bei Weber & Co.: "Wir freuen uns sehr, dass wir für Erste Group im Rahmen dieser substantiellen Folgetransaktion nach dem IPO von Marinomed erneut tätig werden durften. Das signifikante Volumen des ABB und der Preis von EUR 95 je Aktie belegen die erfolgreiche Kapitalmarktstory von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...