Die Börse steht in dieser Woche ganz im Zeichen von Wirecard. Fast untergegangen sind dadurch weitaus erfreulichere Entwicklungen. Quelle: HelloFresh, wikifolio.com Wie zum Beispiel die Kursexplosion beim Kochboxenanbieter ">HelloFresh . Dessen Aktie stieg am Dienstag um über 23 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele angehoben hatte. Der währungsbereinigte Umsatz soll in diesem Jahr zwischen 31 bis 33 Prozent zulegen. Zuvor stand ein Wachstum zwischen 28 bis 30 Prozent auf der Ziel-Agenda. Die operative Gewinnmarge (EBITDA-Marge) wird dadurch auf jeden Fall positiv (zwischen 0,5 und ...

