Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBM 0% auf 43,5, davor 4 Tage im Plus (2,35% Zuwachs von 42,5 auf 43,5), EVN -0,5% auf 15,98, davor 3 Tage im Plus (2,16% Zuwachs von 15,72 auf 16,06), Mayr-Melnhof -0,36% auf 110,6, davor 3 Tage im Plus (1,28% Zuwachs von 109,6 auf 111), Warimpex -0,32% auf 1,58, davor 3 Tage im Plus (4,28% Zuwachs von 1,52 auf 1,58). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:FACC 11,27 (MA100: 10,97, xU, davor 168 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Betbull Holding (schlechtester mit 4,17%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit -5,29%), Locosoco Group(bester mit 32,5%), Life Settlement Holding (schlechtester mit -20%), VST Building Technologies (schlechtester mit 0,48%), Wolftank-Adisa ...

