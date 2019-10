Saudi Aramco ist der profitabelste Konzern der Welt. Am Sonntag soll der Börsengang verkündet werden. Doch es gibt ein großes Problem.

Saudi Aramco ist ein Konzern der Superlative. Mit 111,1 Milliarden Dollar hat er 2018 so viel Gewinn gemacht wie Apple, Google und der US-Ölriese Exxon-Mobil zusammen.

Mit fast zehn Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich fördert der profitabelste Konzern der Welt mit Abstand so viel Rohöl wie kein anderes Unternehmen, etwa ein Zehntel des globalen Ölverbrauchs. Und mit 336 Milliarden Barrel Reserven verfügt Aramco, das die alleinige Lizenz zum Ölfördern in Saudi-Arabien hat, über die größten Vorräte.

Der lange geplante Börsengang des Unternehmens dürfte somit eigentlich einfach über die Bühne gehen. Aber es gibt ein großes Problem: Mohammed bin Salman, der mächtige Kronprinz des Königreichs und Chairman des Staatsfonds PIF (Public Investment Fund), des Aramco-Eigners, hat seit der Verkündung des Börsendebüts immer wieder eine Bewertung des Megakonzerns von zwei Billionen Dollar gefordert. Da Analysten den realen Aramco-Wert aber eher bei 1,5 Billionen sehen, wurde das Initial Public Offering (IPO) bisher immer wieder verschoben.

Zankapfel Bewertung

Am Donnerstag kam das Aramco-Board, der Aufsichtsrat und die Führung des PIF-Gouverneurs Yasir Al-Rumayyan, mit den 25 für das IPO angeheuerten Investmentbanken und Finanzberatern zusammen. Am Freitag sollen Analystenberichte der beteiligten Banken veröffentlicht werden. Und am Sonntag soll der Börsengang offiziell verkündet ...

