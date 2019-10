Die Proteste gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern dauern weiter an. Am Donnerstagabend kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Die Proteste in Katalonien gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern zu langjährigen Haftstrafen reißen nicht ab. Auch am Donnerstagabend setzten Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung im Zentrum der katalanischen Hauptstadt Barcelona unter anderem Müllcontainer sowie Tische und Stühle von Straßencafés in Brand. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Beamten wurden erneut mit Steinen und Böllern beworfen, wie spanische Medien berichteten.

Verhindern konnte die Polizei Zusammenstöße zwischen den Separatisten, die nach Unabhängigkeit für die wirtschaftlich starke Region im Nordosten Spaniens streben, und Rechtsradikalen, ...

