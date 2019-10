Es ist die größte globale Steuerreform seit fast 100 Jahren: Künftig sollen alle Konzerne ein Mindestmaß an Abgaben zahlen. Organisiert wird das von einem ungleichen Duo, das vor allem eins gemein hat: die Nationalität.

Hier also haben die beiden Deutschen die vielleicht spektakulärste Steuerrevolution der vergangenen Jahrzehnte angezettelt: im Pan Pacific Hotel in Vancouver, einem futuristischen Gebäude mit Blick auf eine der schönsten Städte der Welt.

Allerdings haben die 15 Experten, die sich am 15. Mai 2018 in der Coal Harbour Suite treffen, wenig Sinn fürs Panorama. Es sind hohe Finanzbeamte aus den führenden G7-Staaten, die mit OECD-Vertretern eine Antwort auf eine der wichtigsten Fragen der Gegenwart suchen: Wie verhindern sie, dass ihre Länder im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung fiskalisch ausbluten?

Zwei Deutsche spielen an diesem Tag eine zentrale Rolle - Martin Kreienbaum, der im Bundesfinanzministerium die Unterabteilung Internationales Steuerrecht leitet, trägt ein kurz zuvor in Berlin entstandenes Konzept vor: Kein Konzern der Welt soll sich mehr vorm Steuerzahlen drücken können, sondern ein Mindestmaß an den Fiskus abliefern. Zumindest irgendwie, irgendwo, irgendwann. Mit am Tisch sitzt auch Achim Pross, der seit Langem bei der OECD in Paris als Leiter der International Co-operation and Tax Administration Division arbeitet und viel Vertrauen in der Runde genießt.

Pross und Kreienbaum könnten unterschiedlicher nicht sein: Kreienbaum ist ein überkorrekter Beamter, der noch nachts mit tadellos sitzender Krawatte ein Detail erklärt, bis es auch der Letzte kapiert hat. Immer ruhig, ein bisschen in sich gekehrt, etwas deutsch. Pross dagegen lacht viel, erzählt hier eine Anekdote, macht da einen Witz. Man merkt, dass er seit Langem nicht mehr in Deutschland lebt, mit den unterschiedlichsten Typen klarkommen musste.Das ungleiche und sich deshalb so gut ergänzende Paar aus dem Intro- und Extrovertierten kann manchmal selbst nicht fassen, was es da losgetreten hat: Pross gesteht, er habe "vor zehn Jahren nicht einmal ansatzweise für möglich gehalten", wie stark die Staaten inzwischen in der Steuerpolitik zusammenarbeiten. Und das, was Kreienbaum einen "ganz großen Durchbruch" nennt, steht ja erst noch bevor.

Der Lichtblick in düsteren Zeiten

In der Tat kommt das, was die beiden seit dem Treffen in Vancouver vorantreiben, einer Neuordnung des internationalen Steuerrechts gleich. Die ist seither bei fast allen Treffen der Finanzminister Thema, sei es im Rahmen der G7, der G20 - oder dieser Tage bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, wo sich im Oktober traditionell die globale Finanzelite trifft.

Geht es nach Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und vielen seiner Kollegen, soll das Konzept 2020 besiegelt werden. Es wäre ein Lichtblick der globalen Kooperation in einer Welt, die von Handelskriegen und nationalistischen Tendenzen geprägt ist.

Noch ist nicht klar, ob der Durchbruch tatsächlich gelingt. Denn es geht um gigantische Summen: Allein in den 36 Staaten der OECD zahlen die Firmen 1,2 Billionen Dollar Steuern pro Jahr. Immerhin sind sich die meisten Beteiligten in der Theorie einig, dass ein neues Steuersystem her muss.

Denn die Zeiten haben sich geändert: Früher produzierte ein Betrieb in einem Land und zahlte dort auch seine Steuern. Das war so lange unproblematisch, wie die Exporte nur einen Teil des Geschäfts ausmachten und es nicht viel mehr gab als materielle Güter wie ein Auto. Im Zuge der Globalisierung expandierten die Firmen in alle Welt, inzwischen produzieren sie ein bisschen hier und etwas dort. Wenn es ums Steuerzahlen geht, optimieren sie ihre Bilanzen, verschieben die Gewinne dahin, wo die Sätze am niedrigsten sind. Traditionskonzerne wie Bayer oder Daimler sind heute nur noch insoweit deutsche Firmen, als sie hier ihren Hauptsitz haben.

Hinzu kommt, dass im Zuge der Digitalisierung Dinge zum Anfassen an Bedeutung verlieren, während immaterielle wichtiger werden - sei es, dass Konzerne wie Google gar keine sichtbaren Produkte mehr anbieten oder die eigene Marke den eigentlichen Wert ausmacht; wie etwa bei Apple. Und immaterielle Güter lassen sich eben leichter über Grenzen hinweg verschieben - wie die damit verbundenen Gewinne.

Setzen sich Globalisierung und Digitalisierung fort, ohne dass die Staaten eingreifen, wären viele Finanzminister die Verlierer. Und viele Bürger. Denn die Last zur Finanzierung des Staates würde weniger von Unternehmen getragen und mehr von Arbeitnehmern. Das würde interne gesellschaftliche Konflikte weiter verschärfen.

Die Wiederholung der Geschichte

Wenn Kreienbaum und Pross nach Lösungen suchen, damit Konzerne überhaupt irgendwo Steuern zahlen, geht es also nicht nur ums Geld, sondern auch um Gerechtigkeit. Für Kreienbaum geht es zusätzlich darum, dass Deutschland nicht zu schlecht wegkommt. Dass er in Vancouver einen eigenen, deutschen Vorschlag präsentierte, der seither die Basis für die internationalen Gespräche bildet, liegt auch daran, dass es zunächst so aussah, als würde die Bundesrepublik zu den Verlierern der Steuerneuordnung gehören.

Länder wie Großbritannien und Frankreich hatten die Diskussion um eine Digitalsteuer entschiedener vorangetrieben; auch die USA drängten auf eine Reform, wollten erreichen, dass Konzerne ihre Gewinne dort besteuern, wo sich Märkte und Markenrechte befinden - also vor allem in den USA.

Wie sieht eine gerechtere Verteilung von Steuern aus?

Alle verfolgten Konzepte, die Olaf Scholz viel Geld gekostet hätten. Denn Deutschland profitiert ...

