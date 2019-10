Kettler wurde kurz vor der erneuten Insolvenz mit dem German Brand Award ausgezeichnet. Andrej Kupetz leitet die verleihende Stiftung und erklärt, wie das zusammenpasst - und was Kettler hätte helfen können.

Andrej Kupetz (*1968) gehört dem European Design Leadership Board und dem Hochschulrat der Hochschule für Gestaltung Offenbach an und ist Hauptgeschäftsführer des Rats für Formgebung. Dieser zeichnet gemeinsam mit der GMK Markenberatung über das German Brand Institute Unternehmen und Kampagnen mit dem German Brand Award aus. Kupetz ist auch selbst Jurymitglied.

WirtschaftsWoche: Bei Kettler läuft sei Ende Juli das dritte Invsolvenzverfahren in vier Jahren, diesmal konnte das Unternehmen nicht mehr gerettet werden. Anfang Juni hatten Sie Kettler noch mit dem German Brand Award 2019 ausgezeichnet. Was gab dafür den Ausschlag?Andrej Kupetz: Der German Brand Award ist ein Instrument, um deutsche Unternehmen, vor allem Mittelständler, in ihrer Markenkommunikation zu stärken. Wir haben eine sehr spezifische deutsche Situation: Es gibt überwiegend Unternehmen, die wirtschaftlich nicht bei den Global Playern mitspielen, die es aber schon lange gibt, wo die Marke in der Wahrnehmung der Verbraucher sehr stark ist. Da gibt es dann natürlich auch die traurige Situation, dass viele der älteren Marken den Schritt in die Zukunft nicht schaffen. Weil sie vielleicht nicht mehr das Ohr am Verbraucher haben. Irgendwann ist dann nur noch die Marke übrig.

Was ist denn bei Kettler konkret schiefgelaufen, dass sie sich trotz ihrer ja offenbar guten Markenarbeit nicht halten konnten?Kettler fing nach dem Krieg damit an, eine amerikanische Idee auf den deutschen Markt zu übertragen: Sie waren hier die ersten Produzenten von Hollywoodschaukeln, die in den 50er-Jahren ein unglaublicher Trend wurden. Sie haben durch die Produktion dieser Gartenmöbel dann auch schnell eine große Kompetenz in der Aluminiumverarbeitung aufgebaut, ...

