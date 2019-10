Anleger achten auf Impulse aus Brüssel und London. Außerdem werden diverse Unternehmenszahlen aus den USA veröffentlicht.

Am letzten Tag der Handelswoche notiert der deutsche Leitindex vorbörslich, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Minus. Die Entwicklungen in der Verhandlung um einen Brexit-Deal bleiben auch am heutigen Freitag im Fokus der Anleger. Am Donnerstag hatte die Nachricht, dass die EU und die britische Regierung einen Deal ausgehandelt haben, kurzzeitig die Märkte nach oben getrieben. Der Dax erreichte ein neues Jahreshoch bei 12.813 Punkten. Im Handelsverlauf büßte der Index die Gewinne jedoch wieder ein und schloss mit einem Minus von 0,12 Prozent.

1 - Vorgaben aus den USA

Ermutigende Firmenbilanzen haben die New Yorker Börsen am Donnerstag leicht im Plus gehalten. Zur Stimmungsaufhellung trug auch die Einigung im Brexit-Streit bei. Die Unterhändler der britischen Regierung und der EU verständigten sich auf eine neue Scheidungsvereinbarung. Börsianer bezweifelten allerdings, dass der Brexit-Deal das britische Parlament passieren werde. Vertreter mehrerer Fraktionen kündigten ihre Ablehnung an.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 27.025 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte um 0,4 Prozent auf 8156 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 2997 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienbörsen haben am Freitag nach der Brexit-Einigung zwischen der EU und Großbritannien zugelegt. Händler verwiesen allerdings auf mehrere Faktoren, die die Kursgewinne begrenzen dürften: "Was immer gestern abend mit der EU vereinbart wurde, muss noch durch das britische Parlament", sagte Aktienexperte James McGlew vom Finanzhaus Argonaut in Perth. "Die damit verbundene Unsicherheit hat sich kein bisschen geändert", fügte er hinzu. Für Zurückhaltung sorgten außerdem Wirtschaftsdaten aus China. Chinas Wachstum schwächte sich im dritten Quartal in der Jahresrate auf 6,0 Prozent ab, den schwächsten Wert seit fast 30 Jahren.

