Was haben AfD-Gründer Bernd Lucke und der Wirtschaftsnobelpreis für Armutsforscher miteinander zu tun? Beide zeigen, dass die Beschäftigung mit der VWL sowohl von hoher Relevanz als auch intellektuell anregend ist.

In dieser Woche gab es eine Reihe von interessanten Ereignissen rund um die Volkswirtschaftslehre (VWL) nicht nur, aber auch in Deutschland. Sie zeigen, wie interessant VWL ist und welche Bedeutung ökonomisches Verständnis hat. Dabei wird auch deutlich, dass ökonomisches Verständnis viel weiter geht als in den Lehrbüchern der Mikroökonomik oder der Finanzwissenschaft vorgestellt.

Was ist passiert? Zunächst begann fast überall an den deutschen Universitäten das Wintersemester, genauer gesagt die Vorlesungszeit. Somit haben auch viele Studierende der VWL ihr Studium aufgenommen oder fortgesetzt. Das ist natürlich für sich genommen nicht besonders interessant und nicht erwähnenswert.

Wie viele Kollegen wollte aber auch Bernd Lucke seine Aufgaben wahrnehmen und eine Vorlesung halten (in Makroökonomik). Dies wäre wohl seine erste große Lehrveranstaltung seit Jahren gewesen. Vor fünf Jahren wurde er als Landesbeamter und Professor in Hamburg beurlaubt, als seine Aufgaben als Abgeordneter für die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) begann und er ins Europäische Parlament einzog. Er wurde durch protestierende Studentinnen und Studenten daran gehindert, eine Vorlesung zu halten. Es müssen recht wüst anmutende Szenen gewesen sein, die sich im Hörsaal der Uni Hamburg abgespielt haben.

Man kann durchaus verstehen, dass der Gründer der AfD vielen Menschen nicht sympathisch ist; es ist nachvollziehbar, dass sie ihm gegenüber kritisch eingestellt sind. Insofern leuchtet es ein, dass viele Menschen mit ihm reden wollen. Es wäre allerdings viel klüger und Studierenden einer Universität, mithin einer der Wahrheit verpflichteten wissenschaftlichen Einrichtung, angemessen gewesen, ein zivilisiertes ...

