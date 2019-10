Alipay, das Onlinebezahlsystem der chinesischen Alibaba Group, ist nach eigenen Angaben mit fast einer Milliarde Nutzern die größte Payment-Plattform der Welt. Am Geschäft in China, wo fast alles von fast jedem mit dem Handy bezahlt wird, beherrscht die Alibaba-Tochter gut die Hälfte des Marktes. Laut dem Nachrichtensender CNBC werden über Alipay Transaktionen im Wert von 50 Milliarden US-Dollar pro Tag abwickelt, was auch Betrüger auf den Plan ruft. An Hackerangriffen jedenfalls mangelt es nicht ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...