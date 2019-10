Renault kappt Umsatz- und Gewinnziel für 2019 Roche erhält in USA Zulassung für Grippemittel Xofluza bei Hochrisikopatienten Vivendi erwägt Verkauf von weiteren Anteilen an Universal Music BB BIOTECH AG: Politische Faktoren beeinflussen Biotechaktienmärkte Führungswechsel bei Ceconomy: Düttmann übernimmt Chefsessel Endor AG: Starkes Wachstum setzt sich in Q3 fort - erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2019 Zertifikate-Geschäft der Deutschen Bank stößt auf großes Interesse. BNP Paribas gute Chancen auf Zuschlag, BöZ Nabaltec AG sieht nach vorläufigen Umsatzzahlen für das Q3 Wachstumskurs im Jahr 2019 gebremst Kreise: AMS erwägt neue Offerte für Osram Baumot gewinnt mit Hülpert Mobility wichtigen Partner für ...

