Die aktuell längste Serie: 3D Systems mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.61%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Donnerstag Signature AG mit 9,52% auf 0,92 (23% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,84%) vor Aurora Cannabis mit 7,76% auf 3,89 (56% Vol.; 1W 4,57%) und European Lithium mit 7,60% auf 0,05 (116% Vol.; 1W 3,85%). Die Tagesverlierer: Gerry Weber mit -10,06% auf 0,04 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,70%), Epigenomics mit -7,50% auf 1,29 (370% Vol.; 1W -1,15%), Pantaflix mit -6,49% auf 1,73 (182% Vol.; 1W -3,57%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (46795,7 Mio.), HSBC Holdings (37258,8) und GlaxoSmithKline (30117,76) ....

