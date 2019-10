Die Entwicklungen rund um den Brexit-Vertrag sorgen dafür, dass sich Anleger mit Käufen zurückhalten. Die Märkte am letzten Handelstag der Woche.

Am heutigen Freitag, dem Tag vor der Parlamentsentscheidung in Großbritannien zum Brexit-Vertrag, notiert der deutsche Leitindex zum Handelsstart 0,12 Prozent im Minus bei 12.637 Punkten. Am Vortag hatte die Einigung auf einen Vertragsentwurf zwischen der EU und der britischen Regierung kurzzeitig für einen Anstieg im Dax auf ein neues Jahreshoch bei 12.813 Punkten gesorgt. Im Tagesverlauf verlor der Index die Gewinne jedoch wieder und schloss letztendlich 0,12 Prozent im Minus bei 12.654 Punkten.

Der weitere Verlauf der Brexit-Verhandlungen beschäftigt die Anleger auch am letzten Handelstag der Woche. Es bleibt ungewiss, ob das Parlament am Samstag mehrheitlich für das Abkommen abstimmt. Anleger halten sich mit Käufen daher noch zurück.

Am Donnerstagabend haben sich die USA und die Türkei auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Die Türkei werde ihren Militäreinsatz gegen die Kurdenmilizen 120 Stunden lang stoppen, sagte US-Vizepräsident Mike Pence in einer Pressekonferenz in Ankara am Donnerstagabend. Ziel sei, dass die Kämpfer der YPG-Miliz abziehen können. Diese Phase habe bereits begonnen.

